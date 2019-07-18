ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кретшмер выразил мнение, что после возвращения членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы следовало бы отменить санкции против неё.

«Без этого не обойтись. Правильным было то, что Россия вернула своё право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода «Северный поток – 2». Следующим шагом должно быть снятие санкций», – сказал политик в интервью информационному агентству dpa.

Кретшмер согласился с тем, что урегулирование конфликта на Украине, безусловно, представляет собой важный политический фактор, однако введённые против Москвы ограничения, по его мнению, едва ли могут поспособствовать решению данной проблемы.

Кретшмер предлагает отменить антироссийские санкции уже не в первый раз. В начале июня он сделал аналогичное заявление, сославшись на то, что введённые ограничения крайне невыгодны как для Саксонии, так и Восточной Германии в целом.