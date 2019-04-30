ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении от престола императора Акихито. В соответствующем документе сказано, что монарх и его супруга в течение 30 лет правления «всегда были вместе с народом», и выражена благодарность за это.

Позже в Сосновом зале дворца императора будет проведена государственная церемония отречения. В мероприятии будут участвовать около 300 человек, в числе которых члены семьи монарха, министры, главы обеих палат парламента, Верховного суда, представители органов местного самоуправления и общественности. Во дворец будут доставлены государственная и личная печати императора, священные регалии трона: меч и драгоценная яшма. 1 апреля новым монархом станет старший сын Акихито – 59-летний принц Нарухито.

85-летний император Акихито ещё в 2016 году заявлял о желании покинуть трон в связи с почтенным возрастом. По закону монарх должен был бы занимать престол вплоть до своей кончины, но в отношении Акихито парламентом Страны восходящего солнца был принят специальный индивидуальный акт.