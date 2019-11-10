ИА «Ореанда-Новости» Президент Боливии Эво Моралес объявил, что в стране будут проведены новые выборы национального лидера. «Я созываю новые выборы, чтобы боливийский народ путём голосования избрал новое правительство», – заявил политик на пресс-конференции.

Действующий президент сказал, что выборы будут проведены новым составом Высшего избирательного суда. «Я хочу, чтобы все сделали так, чтобы напряжённость снизилась. Я прошу всех гарантировать мирное сосуществование», – заметил Моралес.

Ранее Организация американских государств обнародовала сообщение о том, что «команда аудиторов не может подтвердить результаты выборов и по этой причине рекомендует провести новые».

Выборы президента прошли в южноамериканской стране 20 октября. Высший избирательный суд сообщил, что действующий национальный лидер был переизбран. Его основной соперник, бывший президент Карлос Меса сказал, что он не признает избрание Моралеса в первом туре. После объявления итогов выборов в стране начались акции протеста. Президент ввёл режим чрезвычайного положения. По его мнению, оппозиция стремится организовать государственный переворот.