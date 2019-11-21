ИА «Ореанда-Новости» Президент Эстонии Керcти Кальюлайд, говоря о России в ходе интервью изданию EurActiv, заявила о важности ведения диалога «даже с самыми трудными партнёрами».

Объясняя свою позицию, она, в частности, обвинила российские власти в несоблюдении принятых на себя международных обязательств. «Не секрет, что России нет дела до собственных подписей на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски», – заявила эстонский президент.

Кальюлайд также отметила, что уровень присутствия российских сил и технологий на границе рядом с Эстонией настолько велик, что «соизмерим с тем, что было задействовано там на военных учениях «Запад-2009».

Она уверена, что Североатлантический альянс «стопроцентно защитит своих союзников, но эти 100 % зависят от готовности и возможности сдерживания».