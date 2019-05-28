ИА «Ореанда-Новости» Президент Сербии Александр Вучич заявил депутатам парламента страны, что правительству следует признать факт утраты контроля над ситуацией в Косово, предложив сделать выбор между «сохранением замороженного конфликта» и началом взаимодействия с соседней непризнанной республикой и добавив, что сам он является сторонником второго варианта.

«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии… и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», – сказал сербский лидер.

В обращении к парламенту и нации о положении в Косово Вучич также выразил благодарность российским властям и президенту Владимиру Путину за оказанную поддержку.