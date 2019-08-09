ИА «Ореанда-Новости» Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не собирается вступать в НАТО или любые другие военные организации.

«Сербия останется военно нейтральной. Сербия не вступит ни в НАТО, ни в любой другой военный союз. Именно поэтому Сербия заботится о своей безопасности, и мы достигли большого прогресса в последние годы, потому что хотим быть свободными, самим выбирать своё будущее, ни от кого не зависеть. Думаю, что это наилучший путь, а какой путь выберет Босния и Герцеговина – это их проблема», – сказал политик.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, отвечая на вопрос о возможном «соскальзывании» Боснии и Герцеговины к вступлению в Североатлантический альянс, заявил, что это «очень интересный вопрос», но, будучи послом в другой стране, ему трудно составить мнение о позиции Сараево. «Что касается НАТО и нейтральности Сербии, то мы уважаем позицию Сербии в отношении НАТО. Такая позиция лучше всего отвечает задачам стабильности, развития и сотрудничества в регионе. Думаю, что если Сербия нейтральна, то она может сосредоточить внимание и экономические возможности на реализации проектов, важных для жизни людей и развития страны, именно это важно», – сказал дипломат.