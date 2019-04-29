ИА «Ореанда-Новости» Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он намерен бороться за свою страну на предстоящем саммите государств Западных Балкан, который пройдёт в столице ФРГ. Политик отметил, что Сербия будет на этом совещании единственной страной, выступающей против независимости Косова и Метохии, подчеркнув, что участники саммита были подобраны таким образом, чтобы сербские власти были лишёны поддержки своих сторонников.

Ранее глава непризнанного государства Косово Хашим Тачи сообщил, что на саммите в Берлине он намерен поставить вопрос о присоединении к представляемой им страны южных территорий Центральной Сербии, в которых проживают албанцы. Он также упомянул о надежде на то, что главы Германии и Франции «убедят сербское государство признать независимость Косова».