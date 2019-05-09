ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» в процессе торговых переговоров. «Они сорвали сделку. Они не могут так делать. Так что они заплатят. Мы будем увеличивать пошлины… и не отступим", – сказал американский лидер на выступлении перед своими сторонниками.

Глава Белого дома также сообщил, что на 9 мая в столицу США намечено прибытие заместителя премьер-министра Китая Лю Хэ.

Ранее Трамп заявил о намерении с 10 мая увеличить размер пошлин на некоторые виды продукции из Китая с 10 до 25 %.

После заявления американского президента высказывались опасения, что Китай может отменить намеченные торговые переговоры в США, однако они, как выяснилось впоследствии, не подтвердились.