ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter призвал принять закон об ужесточении процедуры проверки персональных данных при покупке огнестрельного оружия, для чего предложил членам конкурирующих на политической арене членов Республиканской и Демократической партий объединиться.

Хозяин Белого дома выступил с инициативой объединения законодательных инициатив об ужесточении правил продажи оружия (сторонниками подобных мер в основном являются демократы) и об ужесточении мер по противоборству нелегальной иммиграции (данное начинание поддерживают республиканцы). «Республиканцы и демократы должны объединиться и добиться жёстких проверок биографических данных, возможно, объединив это с крайне необходимой реформой в сфере иммиграции», – написал Трамп.

Поводом для обращения стала гибель нескольких десятков человек в результате трёх инцидентов со стрельбой в течение суток.