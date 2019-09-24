ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил об осуждении идеологии глобализма.

«Если вам нужна демократия, придерживайтесь своего суверенитета. Если вы хотите мира, любите свою страну. Мудрые руководители всегда ставят хорошее для своего народа и своей страны на первое место. Будущее принадлежит не глобалистам. Будущее принадлежит патриотам. Будущее принадлежит суверенным и независимым странам, которые защищают своих граждан, уважают соседей и различия, которые делают каждую страну особой и уникальной», – сказал политик.

Официальная программа участия американского лидера в 74-й сессии ассамблеи началась 23 сентября и, как предполагается, окончится 25 сентября, когда он проведёт пресс-конференцию. У Трампа запланировано несколько двусторонних встреч с главами других государств, в том числе первые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который вступил в должность весной 2019 года.