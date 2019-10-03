ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Данилова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее главой ведомства был Александр Данилюк, Данилов исполнял обязанности его заместителя. 27 сентября Данилюк подал прошение об отставке, 30 сентября президент её принял. По словам Данилюка, он был вынужден уйти в отставку из-за «подковёрных игр, которыми занимаются некоторые персонажи». Кроме того, он отметил, что членам команды нового президента недостаёт профессионализма и опыта.

Во время предвыборной кампании Зеленского Данилюк был его советником по международной политике и экономике. Затем он возглавил министерство финансов, а в мае был назначен руководителем СНБО. В украинских средствах массовой информации высказываются предположения о том, что он вскоре может занять пост посла в Великобритании или США.

Данилов в период 1994–1997 годов был мэром Луганска, в 2005 году стал губернатором Луганской области. С 2006 по 2007 год он был депутатом национального парламента от «Блока Юлии Тимошенко».