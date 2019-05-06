ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о возможности приезда президента страны Николаса Мадуро в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

На пресс-конференции в посольстве Венесуэлы в Москве Арреаса сообщил, что представители представляемой им южноамериканской республики, безусловно, будут принимать участие в данном мероприятии. Состав делегации, однако, пока не определен, отметил глава дипломатического ведомства, но президент Мадуро выразил желание приехать в Петербург и увидеться с российским лидером Владимиром Путиным.

Петербургский международный экономический форум будет проходить с 6 по 8 июня. Мероприятие было впервые организовано в 1997 году. С 2006 года форум проходит под патронатом и при участии президента России.