ИА «Ореанда-Новости» Наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель главы правительства, министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил журналистам, что он считает власти Ирана виновными в атаке на нефтяные танкеры, которая произошла 13 июня в Оманском заливе. В связи с этим он обратился к международному сообществу с призывом занять решительную позицию по данному вопросу.

«Иранский режим не оказал уважения к визиту японского премьер-министра в Тегеран, и, пока он был там, ответил на его усилия нападением на два танкера, один из которых был японским», – сказал принц. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также заверил, что Саудовская Аравия выступает против военного конфликта в регионе, однако она готова ответить на любые угрозы «своему народу, своему суверенитету или своим жизненно важным интересам».