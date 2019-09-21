ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил об активном обсуждении очередного обмена заключёнными с российской стороной.

Дипломат отметил, что этим вопросом занимаются лично президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. «Я не буду ничего анонсирoвать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас будет новый повод для радости», – заявил Пристайко в интервью изданию интернет-каналу «Громадське».

Глава МИДа признал, что обсуждение носит крайне деликатный характер и что по этой причине украинский лидер не уведомляет своих западных партнёров о подробностях переговоров. Пристайко утверждает, что обе стороны уже приняли непростые решения и «заплатили за них высокую цену».