ИА «Ореанда-Новости». Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование и выяснил, что на данном моменте подготовки к выборам в мэры города Москвы подавляющее большинство москвичей настроены выбрать градоначальником Сергея Собянина. При этом интерес москвичей к выбором не самый высокий.



За Сергея Собянина голос планируют отдать 70 процентов опрошенных москвичей. Сейчас точный показатель – 69,4 процентов, 6-10 августа «за» собрались голосовать 65,5 процентов. То есть показатель вырос.

На втором месте Вадим Кумин, кандидат от КПРФ, за него проголосовать намерены 13,2 процента москвичей, на третьем месте – Михаил Дегтярев от ЛДПР – за него голосовать сейчас настроены 7,8 процентов опрошенных.

На четвёртом месте Михаил Балакин – 1,7 процента избирателей «за», замыкает пятёрку Илья Свиридов с показателем 1,4 процента.

Во время опроса всем респондентам задавался один и тот же вопрос: «Если бы выборы мэра Москвы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ».

При этом из тех, кто точно планирует принять участие в предстоящем голосовании, 16 процентов пока не решили за кого отдать свой голос.

Принять участие в выборах «точно» сейчас настроены только 46 процентов россиян, а 16 процентов – «скорее всего» придут на выборы 9 сентября.

ВЦИОМ прогнозирует, что явка в единый день голосования 9 сентября на выборах мэра Москвы может составить порядка 32 процентов.

«Интерес москвичей к выборам в последних числах августа остался на прежнем уровне – прогноз явки на предстоящих выборах составляет 31,8 процентов», этот показатель «соответствует уровню 2013 года».

Опрос проводили 28-30 августа среди жителей Москвы старше 18 лет, людей опрашивали по телефону по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, объем выборки составил 1,8 тыс. респондентов.

Стоит отметить, что согласно требованиям российского избирательного законодательства, публикация опросов общественного мнения относительно результатов голосования запрещена в течение пяти дней до выборов и в сам день выборов. Это значит, что нынешний опрос ВЦИОМ – один из последних в преддверии 9 сентября.