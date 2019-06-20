ИА «Ореанда-Новости». Генеральная прокурата заявила, что за последний год индивидуальных предпринимателей преследуют намного меньше. Теперь это число хотят уменьшить ещё в два раза. Александр Куренной, председатель ведомства предлагает применять наказание в виде домашнего ареста, если бизнесмен не скрывается от полиции.

Сегодняшняя прямая линия с президентом помогла поставить точку в этом деле. Президент заявил, что в экономической сфере происходит множество арестов, которыми часто злоупотребляют. Их необходимо отменить.