ИА «Ореанда-Новости». Алексей Пушков, Член Совета Федерации, назвал «ахинеей» слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что Крым запрещено посещать гражданам Евросоюза и запрещено там выступать. Это он написал в своём Twitter-аккаунте.



Также член Совфеда напомнил, что полуостров ранее посещали журналисты, политики и депутаты из Италии, ФРГ и Франции. В числе гостей Крыма и Сильвио Берлускони, бывший итальянский премьер, а также Маттео Сальвини, настоящий вице-премьер Италии.



«А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная», — заявил Пушков.

Напомним, что сказала певица о возможности поездки на полуостров, когда её об этом спросили во время пресс-конференции перед концертом в Одессе:

– Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали, – заявила она.

Пушков дал совет певице ехать «петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы» для «европейцев». Но уточнив, что европейцев там нет, и певицу там никто не знает. Также он посоветовал в Россию на заработки не ездить, так ей удастся избежать «сошедших с ума и зомбированных людей-зверей».

Дело в том, что Вайкуле позже сообщила латвийским журналистам, что реакция людей на её слова о Крыме шокировала её.

– Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. <…> Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят <…> Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления, — прокомментировала певица реакцию общества.

Напомним, что заявление Лаймы Вайкуле прокомментировали многие её «коллеги по цеху». Например, продюсер Иосиф Пригожин отметил, что певица такими своими заявлениями могла оскорбить своих поклонников.

«Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать… Музыка должна объединять людей, она не должна раскалывать все общество», — сказал ей через журналистов Пригожин.

Олег Газманов назвал заявление Вайкуле некрасивым, отметив, что Вайкуле всё дала Россия.

Сама же артистка заявила прессе, что она не хочет больше участвовать в скандале, ей безразлично, чем он закончится. Также Вайкуле выразила сожаление, что коллеги по цеху повели себя таким образом.