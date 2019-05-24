ИА «Ореанда-Новости» Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской въездной визы экс-помощнику государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, которая занимала этот пост до 2017 года, а затем была внесена в «чёрный список», составленный Москвой в связи с антироссийскими санкциями США.

Нуланд подала документы на въезд в Россию для участия в закрытой международной конференции, которая состоялась в столице 20–21 мая.

Пушков написал по этому поводу в одной социальных сетей, что Нуланд была одним из инициаторов введения Белым домом ограничительных мер против нашей страны. В мае она предлагала ужесточить их. «…Закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» – заметил российский сенатор.



