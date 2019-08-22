Путин дал правительству ряд поручений в области развития отечественной науки
ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать меры по обеспечению молодых учёных жильём. Соответствующим документом предписано «разработать меры, направленные на создание условий для обеспечения жильем молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования – кандидатов и докторов наук». Доклад об исполнении поручения должен быть представлен главе государства в срок до 1 октября.
Помимо этого министры должны будут рассмотреть вопрос о привлечении исследователей, научных организаций и научных коллективов, ведущих образовательных учреждений высшего образования Казахстана к участию в мероприятиях, предусмотренных федеральными научно-техническими программами развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, развития генетических технологий на 2019–2027 годы, развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 годы, а также вопрос о возможности поддержки в форме предоставления совместных грантов научных проектов, которые реализуются учёными России и Казахстана.До 1 ноября члены правительства должны представить предложения по совершенствованию порядка разработки, изготовления и применения отечественных радиофармацевтических лекарств. Также предписано предусмотреть в стратегии развития российской фармацевтической промышленности на период до 2030 года меры, направленные на обеспечение учёта результатов научных исследований в сфере разработки конкурентоспособных отечественных лекарственных препаратов, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также оценить возможность коммерциализации и внедрения этих результатов.
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