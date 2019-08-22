ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать меры по обеспечению молодых учёных жильём. Соответствующим документом предписано «разработать меры, направленные на создание условий для обеспечения жильем молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования – кандидатов и докторов наук». Доклад об исполнении поручения должен быть представлен главе государства в срок до 1 октября.

Помимо этого министры должны будут рассмотреть вопрос о привлечении исследователей, научных организаций и научных коллективов, ведущих образовательных учреждений высшего образования Казахстана к участию в мероприятиях, предусмотренных федеральными научно-техническими программами развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, развития генетических технологий на 2019–2027 годы, развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 годы, а также вопрос о возможности поддержки в форме предоставления совместных грантов научных проектов, которые реализуются учёными России и Казахстана.

, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также оценить возможность коммерциализации и внедрения этих результатов.