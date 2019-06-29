ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Осаке заявил, что им удалось достичь договорённости о продолжении переговоров о заключении мирного договора, который так и не был подписан после окончания Второй мировой войны.

Японский политик отметил, что устранить разногласия по проблеме, которая возникла более 70 лет назад, непросто. «Мы понимаем важность подписания мирного договора, и мы должны предпринимать шаги к этому. Сегодня мы снова подтвердили решимость продвигать вперёд переговоры по мирному договору», – сказал Абэ.

Российский лидер назвал проблему заключения мирного договора «непростой и чувствительной для обеих стран». Путин отметил, что главам дипломатических ведомств Москвы и Токио удалось наладить предметное общение по этому вопросу.