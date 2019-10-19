ИА «Ореанда-Новости» 19 октября президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что во время разговора политики рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к скорейшему проведению очередного саммита в «нормандском формате» (то есть с участием представителей России, Германии, Украины и Франции) по поводу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также обсудили транзит российского газа через территорию Украины, ситуацию в Сирии и Ливии.

До этого Меркель дала президенту Украины Владимиру Зеленскому обещание использовать контакты с российскими и французскими политиками, чтобы договориться о конкретной дате проведения саммита.