ИА «Ореанда-Новости» Кремлёвская пресс-служба сообщила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Отмечается, что политики удовлетворены одновременным освобождением заключённых, которое состоялось 7 сентября. Они согласились с тем, что этот шаг важен для процесса «нормализации и оздоровления» отношений двух стран.

Помимо этого президенты обсудили вопросы, касающиеся урегулирования вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. Они отметили важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения. Российский лидер напомнил о необходимости продолжения деятельности по подготовке к саммиту в «нормандском формате» для того, чтобы переговоры были результативными и способствовали выполнению договорённостей на высшем уровне, прежде всего минских соглашений.

Путин и Зеленский условились о дальнейшем продолжении контактов.