ИА "Ореанда-Новости". Президент рассказал о возможностях работы с Африкой в интервью ТАСС.

По словам президента страны, Россия готова к конкуренции за африканские страны, и выражает надежду, что она пройдёт в цивилизованном ключе. Путин отметил, что российской стороне не нужны богатства стран, ей нужны совместные проекты.

Западные государства также надеются на совместное с Африкой сотрудничество. Однако многие из них оказывают ненужное давление, прибегают к шантажу и запугиваниям правительств стран континента.

Лидер РФ также рассказал, что сейчас множество стран повернулось к Африке лицом. Страны Африки становятся всё более привлекательными, так как обладают огромными ресурсами и привлекательным экономическим потенциалом.

Путин заявил, что Россия намерена отстаивать и защищать общие интересы. Москва понимает всю сложность проблем, атакующих страны континента (терроризм, наркоторговля, нищета, болезни и так далее), и готова работать над их решением.