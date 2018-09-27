ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко назвал нормальной ситуацию с отменой результатов выборов в Приморском крае. Таким образом президент не согласился с мнением чиновника.



В ходе разговора с Олегом Кожемяко Владимир Путин не согласился с его оценкой ситуации с выборами в Приморье. Кожемяко сообщил президенту, что он родился в Приморье и вырос в том крае, после работал и представлял этот регион в Совете Федерации. И он считает «не очень хорошей» ситуацию, что местный избирком признал недействительными результаты губернаторских выборов там.

На его вопрос Владимир Путин высказал обратную точку зрения.

«Почему нехорошая? Нормальная ситуация», – ответил на это заявление президент.

Кожемяко в свою очередь попросил у президента возможности принять участие в выборах главы Приморского края, которые состоятся повторно. Несмотря на то, что Олег Кожемяко является действующим губернатором Сахалина, Путин разрешил и поддержал его. Президент сообщил, что назначит его исполняющим обязанности губернатора Приморья, и будет искать ему замену во главе Сахалина.

«Нормальная» ситуация в Приморье

Напомним, на прошлой неделе избирком Приморского края по рекомендации Центральной избирательной комиссии признал недействительными результаты прошедших выборов главы региона.

Во время подсчёта бюллетеней кандидаты Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко лидировали попеременно. Но по итогам обработки 100 процентов протоколов победу одержал врио губернатора Андрей Тарасенко от партии «Единая Россия» – он получил 49,55% голосов. Его соперник от КПРФ Андрей Ищенко – 48,06%.

Ищенко и Тарасенко направили жалобы в избирком, обвинив друг друга в фальсификации. ЦИК организовал проверку, после которой глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. В ЦИК предложили признать результаты недействительными. Местный избирком последовал рекомендации.

Тарасенко назвал правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях – в Уссурийске, Артеме и Находке. Дата новых выборов в регионе пока не назначена, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.

27 сентября Владимир Путин сообщил, что врио главы Приморья Андрей Тарасенко попросился на другую работу. Путин принял отставку Тарасенко по собственному желанию. Памфилова выразила уверенность, что бывший глава региона не будет предпринимать попыток участвовать в новых выборах.