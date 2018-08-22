ИА «Ореанда-Новости». В ходе встречи с представителями средств массовой информации, которая прошла на территории города Сочи после переговоров Владимира Путина с лидером Финляндии Саули Ниинистё, российским главой было отмечено, что новые ограничительные меры Соединённых Штатов Америки в отношении российского государства являются контрпродуктивными и бессмысленными действиями.





Лидер Российской Федерации выразил надежду на то, что американские власти осознают провальность такой политики, и тогда оба государства смогут перейти к сотрудничеству в нормальном режиме.





Напомним, накануне лидером Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом были названы условия, при которых он бы задумался об отмене ограничительных мер против российской стороны. Он отметил, что это возможно, если властями Российской Федерации будет сделано “что-то полезное” для Америки по вопросам Сирийской Арабской Республики и Украины.



Ранее Соединёнными Штатами Америки были заблокированы российские активы в государстве на сотни миллионов долларов.





Американскими властями в отношении российского государства вводилось большое количество санкционных мер под различными предлогами. Часть из них накладывалась по распоряжению главы Белого дома, и он вправе их снять. Остальные применялись на основании принятого конгрессом закона “О противодействии противникам Америки через санкции”, и они не могут быть отменены без согласия законодательного органа. К ним относятся ограничительные меры в отношении граждан и компаний, которые якобы причастны к кибератакам против Соединённых Штатов Америки.





Кроме того, восьмого числа текущего месяца администрацией США был анонсирован новый пакет санкции против Российской Федерации из-за “дела Скрипалей”. Новые ограничительные меры вводятся в два этапа. Первый пакет санкций стартовал сегодня, 22 августа. Это касается ограничений на поставки на территорию российского государства продукции двойного назначения.



Властями Соединённых Штатов было сделано заявление о том, что она продолжат вводить ограничительные меры в отношении Российской Федерации, если “Москва не изменит свое поведение”.