ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин уверен, что ряду стран невыгодно тесное сотрудничество Москвы с Украиной. Это объединение создает глобального конкурента Европе и миру, приводит слова российского лидера ТАСС.

В интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент подчеркнул, что никто в мире не хочет этого союза. «Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», – заявил Путин, но не стал называть конкретные страны, заинтересованные в этом процессе.

Глава РФ добавил, что политики, пришедшие к власти на Украине или возглавлявшие страну ранее, «преследовали личные интересы». Заключались они, по мнению Путина, в том, чтобы «сохранить, что награблено до сих пор».

«Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках», - резюмировал российский лидер.