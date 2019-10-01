ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил стратегический характер отношений двух государств и поздравил его с результатами, достигнутыми на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который прошёл в Ереване.

«Хочу подтвердить стратегический характер наших отношений. Они скреплены не только событиями последних лет или десятилетий, а скреплены многовековой историей отношений наших народов. Вас как председателя ЕАЭС хочу поздравить с результатами саммита в Ереване», – сказал президент России.

Путин назвал итоги саммита «действительно хорошими», в том числе «с точки зрения развития связей с нашими партнёрами из третьих стран». По мнению политика, в переговорном процессе не было «ни одного сбоя», то есть были «достигнуты все договорённости в рамках организации».