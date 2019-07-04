ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Кремль готов к конструктивному диалогу с Украиной, если её новый лидер Владимир Зеленский приступит к выполнению предвыборных обещаний. Путин напомнил, что во время президентской гонки Зеленский обещал установить непосредственный контакт с жителями самопровозглашённых республик на востоке Украины и прекратить считать их сепаратистами.

Президент России отметил, что от предыдущей администрации Зеленскому пришлось унаследовать «принудительную украинизацию, запрет на использование русского языка… разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны» и что в настоящее время украинцы ждут от новой власти в первую очередь «конкретных действий и изменений к лучшему». «И, естественно, киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», – заключил Путин.