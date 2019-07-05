ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин, выступая после завершения переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения положений минских соглашений, касающихся урегулирования конфликта на востоке Украине, в особенности тех из них, которые не имеют отношения к российской стороне.

Путин задал вопрос, почему западные страны не требуют выполнения указанных соглашений от Украины. «Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ. Что это будет тогда?» – сказал президент. Он указал, в частности, на то, что в Киеве до сих пор не принят закон об амнистии ополченцев и не отменён указ президента Петра Порошенко о блокаде Донбасса – между тем и то и другое предусмотрено минскими соглашениями. «Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон», – предложил российский лидер.