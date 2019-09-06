ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, что власти страны намерены смягчить наказания по экономическим статьям Уголовного кодекса.

«Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей, есть другие формы – это и подписка о невыезде, домашний арест и так далее. […] Нужно найти баланс между интересами государства и этими физическими лицами либо групповыми интересами», – сказал российский лидер.

Путин проинформировал, что уже к настоящему моменту разработан и принят ряд мер, связанных с либерализацией в данной сфере. Президент обсуждал эти вопросы с представителями Генеральной прокуратуры и председателем Верховного суда РФ.