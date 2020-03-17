17.03.2020, 14:34
Путин призвал Генпрокуратуру России защищать соцправа граждан
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин заявил, что новые правки в Конституцию подчёркивают социальный характер государства, и именно поэтому растёт ответственность Генеральной Прокуратуры за соблюдение социальных прав граждан.
Президент отмечает, что количество правонарушений по этой сфере не уменьшается и по прежнему остаётся весьма значительным. Поэтому в ходе выступления в коллегии Путин призвал надзорное ведомство защищать социальные права граждан.
Президент отмечает, что количество правонарушений по этой сфере не уменьшается и по прежнему остаётся весьма значительным. Поэтому в ходе выступления в коллегии Путин призвал надзорное ведомство защищать социальные права граждан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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