ИА «Ореанда-Новости». Президент России призвал остановить распространение коронавируса, применив экстраординарные меры. Об этом Владимир Путин заявил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.

Российский глава отметил, что в некоторых странах были приняты «действительно чрезвычайные меры». Однако инфекцию можно победить, лишь объединив силы международного сообщества.

«Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на все стороны жизни, причём практически во всём мире», - заявил Путин. Он обратил внимание, что российские власти выделяют на минимизацию последствий коронавируса до 1,2% ВВП.

Также президент России подчеркнул, что в случае необходимости страны ЕАЭС могут обращаться к ресурсам Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития.

Лидеры ЕАЭС сделали совместное заявление, в котором отметили, что ограничения, введённые во всём мире, должны быть сняты по окончанию пандемии.