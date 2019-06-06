ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами международных информационных агентств, что он не считает проблемой тот факт, что его не пригласили на празднование 75-летия высадки войск союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии (Франция), которое отмечается 6 июня. На мероприятия, связанные с годовщиной, были приглашены представители более 10 государств, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп.

«…Мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», – сказал российский лидер по поводу недоразумения. «Если заняться какой-то конспирологией, можно себе представить, что западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты с нами», – добавил Путин.