ИА «Ореанда-Новости» . Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая реализацию договоренностей по стабилизации обстановки в идлибской зоне, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе разговора был обсужден ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Было условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Добавляется, что в ходе разговора была рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с распространением пандемии коронавируса. Главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с этой инфекцией. Особое внимание было уделено взаимодействию в деле обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан.