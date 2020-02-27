ИА «Ореанда-Новости». По словам президент РФ Владимира Путина, ещё в начале 2000-х годов ему предлагали использовать двойника для обеспечения собственной безопасности. Но он отказался. Об этом российский политический лидер сообщил в программе «20 вопросов Владимиру Путину», многосерийном проекте ТАСС.

Как отмечает Путин, идея появилась в самые тяжёлые время в борьбе с терроризмом. Предполагалось, что двойник будет присутствовать на различных мероприятиях, которые потенциально несут угрозу для президента. Но в итоге от предложения решили отказаться, дублёр никогда не использовался российским политиком.