ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин рассказал китайским СМИ, что по стечению обстоятельство вёл переговоры и заодно отмечал свой день рождения с председателем из Китайской Народной Республики. С его слов, они Си Цзиньпином в честь дня рождения опрокинули по рюмке крепкой водки и закусили всё это дело колбасой. Он также рассказал, что планирует сделать китайскому лидеру подарок-сюрприз, когда приедет к нему. Но какой именно, Владимир Владимирович утаил от журналистов, чтобы не сорвать сюрприз.

Путин рассказал, что у него впервые так сложился рабочий график, что день рождения он отмечал с кем-то из иностранных коллег. Но с Си Цзиньпином так получилось. Про то, что они пили водку и нарезали какой-то колбасы на закуску, а также о сюрпризе, он рассказал Медиакорпорации Китая.

Напомним, президент России планирует совершить деловой визит в КНР с 8 по 10 июня. В прошлый раз Путин привёз в Китай в качестве подарка Си Цзиньпину целый ящик мороженного. Со слов Путина, он ценит Си Цзиньпина не просто за то, что тот надежный партнер, но ещё считает его душевным человеком и хорошим другом.

Путин отметил, что если они с Си Цзиньпином о чём-то договариваются на своих встречах, то он уверен, что тот не подведёт и будет стараться выполнить взятое обязательство. По мнению главы Российского государства, с ним интересно обсуждать мировые проблемы и экономические вопросы.

Путин рассказал журналистам из Китая, что намерен во время визита попробовать в городе Циндао то самое пиво, которым так славится это место. По признанию Путина, он любит пиво, но старается ограничивать его, также он любит морепродукты. Поэтому обязательно всё это попробует во время визита.

Также он выразил надежду, что в этом ЧМ российские футболисты будут играть достойно и сборная проявит себя до конца, хоть ранее большими результатами не блистала. Он выразил своё желание и желание всех российских болельщиков, увидеть, как сборная будет бороться до конца и показывать современный интересный футбол.





