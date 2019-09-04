ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин резко высказался о тех, кто считает Дальний Восток «балластом» для страны.

Это произошло на заседании президиума Государственного совета по развитию Дальнего Востока в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава Республики Якутия Айсен Николаев начал своё выступление с рассмотрения вопроса о том, нужны ли России дальневосточные территории. «Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден, но до недавнего времени дальневосточники не были в этом уверены. С высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток – это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», – сказал чиновник.

Николаев разъяснил, что подобное случалось «четверть века назад». В ответ на это глава государства заметил: «Давайте будем говорить о сегодняшнем дне».