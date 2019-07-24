ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем», – сказал российский лидер, добавив, что они обсудили «ситуацию в регионе и в Кыргызстане». Путин отметил, что он «всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности».

Атамбаев был президентом в 2011–2017 годах. На посту главы государства его сменил Сооронбай Жээнбеков. В конце июня 2019 года национальный парламент лишил Атамбаева неприкосновенности. Генеральная прокуратура обвинила политика в незаконном завладении земельным участком, незаконном освобождении одного из криминальных лидеров, в обогащении, в коррупционных преступлениях; он также подозревается в причастности к незаконным поставкам угля. Атамбаев отрицает вину и трижды проигнорировал вызовы на дачу свидетельских показаний в министерстве внутренних дел.

24 июля Атамбаев улетел из Киргизии в Россию на самолёте с российской авиабазы, расположенной в городе Кант.