ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о возвращении задержанных у входа в Керченский пролив украинских моряков на родину следует решить спокойно, в рабочем режиме.

Глава государства отметил при этом, что у российской стороны «есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине». Президент признал, что моряки просто исполняли отданный им приказ, однако подчеркнул, что при этом было нарушено российское законодательство.

Инцидент произошёл 25 ноября 2018 года. Три украинских военных судна нарушили государственную границу России, выполняли опасные манёвры и игнорировали законные требования российской стороны. В итоге корабли и находившиеся на них 22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины были задержаны российскими пограничниками. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.