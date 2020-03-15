15.03.2020, 13:07
Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России
ИА «Ореанда-Новости». Глава РФ, президент Владимир Путин, высказался по ситуации с коронавирусом в России.
Президент заявил, что всё находит под полным контролем. Также он успокоил граждан словами о том, что все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции принимаются. Глава государства выразил надежду на то, что они будут эффективными.
Также он прокомментировал влияние COVID-19 на экономику страну. Владимир Путин сказал, что у России есть возможность справиться с падением уровня экономики благодаря запасам страны, речь идёт об о возможностях Фонда национального благосостояния.
Президент заявил, что всё находит под полным контролем. Также он успокоил граждан словами о том, что все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции принимаются. Глава государства выразил надежду на то, что они будут эффективными.
Также он прокомментировал влияние COVID-19 на экономику страну. Владимир Путин сказал, что у России есть возможность справиться с падением уровня экономики благодаря запасам страны, речь идёт об о возможностях Фонда национального благосостояния.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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