ИА «Ореанда-Новости». Путин надеется, что в России «маму» на заменят на «родителя номер 1».

Владимир Путин выступил против замены в России понятия «мама» на «родитель номер 1» или «родитель номер 2». Он заявил свой протест на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Также президент страны выразил надежду на то, что в нашем государстве не решат следовать примеру западных стран. Там уже на официальном уровне в документах указывается лишь нумерация родителей. Опекуны там по полу больше не различаются.

Такая практика существует в США с 2011 года. Кроме того, такую же реформу провели в некоторых странах Европы, где она успешно прижилась. Однако в государствах, где более традиционный уклад политики, было решено оставить графы «отец» и «мать» в неизменном виде.