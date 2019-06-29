ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин заявил, что не станет обращаться к администрации США с просьбой отменить санкции против Москвы. При этом глава государства подчеркнул, что, если ограничения будут отменены, Россия с готовностью сделает то же самое.

«Это не наше дело, это дело американской стороны – как выстраивать отношения с Россией», – сказал президент. Он отметил, что у властей России и США, так же как и у властей Великобритании, сложилось понимание необходимости преодоления сложившейся ситуации. Путин призвал своих иностранных коллег «найти в себе силы перевернуть страницу, идти дальше». В заключение российский лидер высказал надежду на то, что в отношении данных вопросов восторжествует здравый смысл.