ИА «Ореанда-Новости» . Российский глава Владимир Путин в своём выступлении 6 марта заявил о необходимости поддержания сильной президентской власти в России. По словам президента, отсутствие контроля и власти может крайне негативно сказаться на сложившейся в стране ситуации из-за недостатка устойчивых и надёжных политический партий. Об этом сообщает "РИА Новости".

Путин сообщил, что при отказе от сильной власти президента «в государстве всё будет плохо».

«В нашем государстве отсутствуют сильные и устойчивые политические партии, которые могли бы заменить президентскую власть. Такие партии, которые строились и развивались столетиями, есть в Европе, но даже там есть серьёзные сбои в данной системе. Например, Бельгия уже целый год живёт без правительства из-за различных политических, национальных и иных причин. Наша страна более сложная, для нас это было бы губительно», - объяснил Владимир Путин.