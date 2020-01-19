ИА «Ореанда-Новости». Члены рабочей группы рассказали, как проходит подготовка изменений в Конституцию.

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию рассказала о процессе работы. Члены группы заявили, что многие предложения, которые объявил Путин во время своего обращения, уже находились в готовности. Как отметила группа, это всё благодаря работе государственно-правового управления Путина.

Сообщается, что на данный момент разработки проходят стадию оформления. Уже готовы юридически верные формулировки и внесены различные тонкости. В дальнейшем предложения членов рабочей группы будут внесены на рассмотрение в парламент.