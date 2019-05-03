ИА «Ореанда-Новости». На следующей пленарной неделе Рада Украины определит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Новая пленарная неделя в украинском парламенте начнётся 14 мая, об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Напомним, 30 апреля Центральный избирательный комитет Украины официально заявил, что победу в выборах одержал Владимир Зеленский. В этот же день в штабе Зеленсокго сообщили, что ожидают инаугурации своего лидера. По законодательству Украины, инаугурация должна состояться не позднее 3 июня, то есть в срок 30 дней с момента оглашения официальных итогов и озвучивания имени победителя. Точную дату определяет парламент.





