01.11.2018, 09:57
Решивший питаться на 3,5 тыс. рублей саратовский депутат за неделю похудел на 2 кг
ИА «Ореанда-Новости». Народный избранник решил придерживаться «диеты» по идейным соображениям после жаркого спора с экс-министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой.
История со скандальным видео, снятым после окончания очередного заседания в Саратовской облдуме, получила неожиданное продолжение. Напомним, тогда еще действующий министр труда региона Наталья Соколова сделала заявление, которое стоило ей должности. Чиновница настаивала на том, что для удовлетворения минимальных физиологических потребностей человеку хватит весьма скромной суммы – 3 700 рублей. Именно столько, по мнению Соколовой, потребуется среднестатистическому саратовскому пенсионеру для составления месячного меню. Неосторожное высказывание прозвучало в процессе спора министра с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко.
Публикации видеозаписи в Сети всколыхнула общественность: рассуждения про «макарошки» из уст министра россияне сочли неприемлемыми. После этого инцидента Соколову отправили в отставку.
Проверить сказанное на собственном опыте чиновница тогда отказалась, а вот ее оппонент вызов принял. В середине прошлой недели Бондаренко добровольно сел на диету: депутат собирается месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. С начала своего эксперимента народный избранник уже сбросил более двух килограммов. Выяснилось, что реальная стоимость продуктов оказались выше ценников, озвученных аналитиками, поэтому депутату пришлось тщательно дозировать свои порции. Бондаренко признается, что с таким скудным рационом чувство голода становится постоянным спутником. А ещё такая бюджетная диета негативно сказывается на работоспособности.
При составлении меню депутат старался максимально разнообразить свой рацион. Выбор пал на яйца, суп, приготовленный на куриных костях, тушеные овощи, а также яблоки и карамель в качестве «десерта». В прошедший вторник Бондаренко второй раз закупил продукты, потратив 875 рублей. Свою «продуктовую корзину» депутат составлял с учетом «ошибок» прошлой недели. Тогда запас курицы и овощей у него иссяк за пару дней до окончания первой семидневки.
История со скандальным видео, снятым после окончания очередного заседания в Саратовской облдуме, получила неожиданное продолжение. Напомним, тогда еще действующий министр труда региона Наталья Соколова сделала заявление, которое стоило ей должности. Чиновница настаивала на том, что для удовлетворения минимальных физиологических потребностей человеку хватит весьма скромной суммы – 3 700 рублей. Именно столько, по мнению Соколовой, потребуется среднестатистическому саратовскому пенсионеру для составления месячного меню. Неосторожное высказывание прозвучало в процессе спора министра с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко.
Публикации видеозаписи в Сети всколыхнула общественность: рассуждения про «макарошки» из уст министра россияне сочли неприемлемыми. После этого инцидента Соколову отправили в отставку.
Проверить сказанное на собственном опыте чиновница тогда отказалась, а вот ее оппонент вызов принял. В середине прошлой недели Бондаренко добровольно сел на диету: депутат собирается месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. С начала своего эксперимента народный избранник уже сбросил более двух килограммов. Выяснилось, что реальная стоимость продуктов оказались выше ценников, озвученных аналитиками, поэтому депутату пришлось тщательно дозировать свои порции. Бондаренко признается, что с таким скудным рационом чувство голода становится постоянным спутником. А ещё такая бюджетная диета негативно сказывается на работоспособности.
При составлении меню депутат старался максимально разнообразить свой рацион. Выбор пал на яйца, суп, приготовленный на куриных костях, тушеные овощи, а также яблоки и карамель в качестве «десерта». В прошедший вторник Бондаренко второй раз закупил продукты, потратив 875 рублей. Свою «продуктовую корзину» депутат составлял с учетом «ошибок» прошлой недели. Тогда запас курицы и овощей у него иссяк за пару дней до окончания первой семидневки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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