История со скандальным видео, снятым после окончания очередного заседания в Саратовской облдуме, получила неожиданное продолжение. Напомним, тогда еще действующий министр труда региона Наталья Соколова сделала заявление, которое стоило ей должности. Чиновница настаивала на том, что для удовлетворения минимальных физиологических потребностей человеку хватит весьма скромной суммы – 3 700 рублей. Именно столько, по мнению Соколовой, потребуется среднестатистическому саратовскому пенсионеру для составления месячного меню. Неосторожное высказывание прозвучало в процессе спора министра с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко.Проверить сказанное на собственном опыте чиновница тогда отказалась, а вот ее оппонент вызов принял. В середине прошлой недели Бондаренко добровольно сел на диету: депутат собирается месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. С начала своего эксперимента народный избранник уже сбросил более двух килограммов. Выяснилось, что реальная стоимость продуктов оказались выше ценников, озвученных аналитиками, поэтому депутату пришлось тщательно дозировать свои порции. Бондаренко признается, что с таким скудным рационом чувство голода становится постоянным спутником. А ещё такая бюджетная диета негативно сказывается на работоспособности.