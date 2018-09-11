ИА «Ореанда-Новости». Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сделал заявление о том, что российская сторона намерена совместно с Исламской Республикой Иран, Китайской Народной Республикой и другими странами выстроить “эшелонированную оборону” от ограничительных мер Соединённых Штатов Америки.



По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, в Тегеране он встретился со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, в ходе которой они обсудили будущее ядерной сделки с республикой. Напомним, американская сторона вышла из соглашения и добивается его отмены. Сергей Рябков отметил, что иранские власти готовы сделать максимум для того, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий.



По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, в Тегеране он встретился со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, в ходе которой они обсудили будущее ядерной сделки с республикой. Напомним, американская сторона вышла из соглашения и добивается его отмены. Сергей Рябков отметил, что иранские власти готовы сделать максимум для того, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий.

Также заместителем министра иностранных дел России было указано на то, что российская и иранская стороны ведут работу над созданием комплекса защиты от санкционных мер Соединённых Штатов.



Он заявил, что Российская Федерация совместно с Исламской Республикой Иран продолжат интенсивную работу с европейскими странами. Также Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона намерена усиливать контакты с Китайской Народной Республикой.



Цель совместной работы - “выстроить эшелонированную оборону от американских экстерриториальных санкций” и попыток властей Соединённых Штатов отменить Совместный всеобъемлющий план действий, отметил заместитель главы российского внрешнеполитического ведомства.



По словам Сергея Рябкова, Россией и Ираном изучаются “формулы, средства и механизмы реакции” на ожидаемую вторую волну ограничительных мер.





Напомним, после объявления американским лидером Дональдом Трампом о выходе из ядерной сделки с Исламской Республикой Иран, весной текущего года, глава Белого дома заявил, что санкционные меры против Тегерана возобновлены. Европейские страны не поддержали решение американской стороны и заявили, что планируют разработать пакет защитных мер, направленных на помощь компаниям из Европы, которые сотрудничают с Ираном.





Соглашение по иранской ядерной программе было заключено три года назад между Ираном, Российской Федерацией, Соединёнными Штатами, Великобританией, Французской Республикой, Китайской Народной Республикой, Федеративной Республикой Германия. По условиям соглашения власти Исламской Республики Иран пошли на множество уступок относительно своей ядерной программы.