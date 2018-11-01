01.11.2018, 13:15
Россия ответила Украине: Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева
ИА «Ореанда-Новости». Российское правительство ввело ответные меры на санкции Киева. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня, 1 ноября, на официальном портале Правительства РФ. Документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Россия ввела ответные санкции против Украины. Известно, что эта вынужденная мера коснётся 322 граждан соседнего государства, а также 68 компаний. В пояснительной записке к документу значится, что российская сторона пошла на контрмеры, чтобы противодействовать «недружественным действиям со стороны Украины». При этом делается акцент на том, что Москва снимет все введённые ограничения сразу же, как только Киев со своей стороны отменит введённые против наших граждан и компаний санкции.
Особые экономические меры, спровоцированные антироссийскими санкциями Украины, подразумевают «блокировку» операций с деньгами, ценными бумагами или имуществом, а также запрет на вывод капиталов за пределы России.
Как сообщалось ранее, в начале прошлой недели глава государства Владимир Путин подписал указ об ответных специальных экономических мерах украинской стороне. Тогда президент поручил ответственным лицам сформировать перечень лиц, физических и юридических, которые попадут под санкции. При этом отмечалось, что ответные меры не коснутся украинского народа. Выполненное распоряжение легло в основу обнародованного сегодня документа, который ступает в силу с момента подписания - 1 ноября.
Известно, что под санкции попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков, бывшие премьеры страны Яценюк и Тимошенко, а также другие украинские депутаты, судьи, чиновники и крупные предприниматели.
Напомним, российско-украинские отношения окончательно испортились в 2014-м году. Поводом для этого послужили смена власти на Украине, а также присоединение Крыма к России. Тогда за то, чтобы Крым стал одним из российских регионов, жители полуострова проголосовали почти единогласно – свой голос «за» возвращение Крыма в состав Российской Федерации отдали более 96 процентов участников собранного референдума. Итоги этого голосования Киев не признаёт до настоящего времени.
Россия ввела ответные санкции против Украины. Известно, что эта вынужденная мера коснётся 322 граждан соседнего государства, а также 68 компаний. В пояснительной записке к документу значится, что российская сторона пошла на контрмеры, чтобы противодействовать «недружественным действиям со стороны Украины». При этом делается акцент на том, что Москва снимет все введённые ограничения сразу же, как только Киев со своей стороны отменит введённые против наших граждан и компаний санкции.
Особые экономические меры, спровоцированные антироссийскими санкциями Украины, подразумевают «блокировку» операций с деньгами, ценными бумагами или имуществом, а также запрет на вывод капиталов за пределы России.
Как сообщалось ранее, в начале прошлой недели глава государства Владимир Путин подписал указ об ответных специальных экономических мерах украинской стороне. Тогда президент поручил ответственным лицам сформировать перечень лиц, физических и юридических, которые попадут под санкции. При этом отмечалось, что ответные меры не коснутся украинского народа. Выполненное распоряжение легло в основу обнародованного сегодня документа, который ступает в силу с момента подписания - 1 ноября.
Известно, что под санкции попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков, бывшие премьеры страны Яценюк и Тимошенко, а также другие украинские депутаты, судьи, чиновники и крупные предприниматели.
Напомним, российско-украинские отношения окончательно испортились в 2014-м году. Поводом для этого послужили смена власти на Украине, а также присоединение Крыма к России. Тогда за то, чтобы Крым стал одним из российских регионов, жители полуострова проголосовали почти единогласно – свой голос «за» возвращение Крыма в состав Российской Федерации отдали более 96 процентов участников собранного референдума. Итоги этого голосования Киев не признаёт до настоящего времени.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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