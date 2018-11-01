Россия ввела ответные санкции против Украины. Известно, что эта вынужденная мера коснётся 322 граждан соседнего государства, а также 68 компаний. В пояснительной записке к документу значится, что российская сторона пошла на контрмеры, чтобы противодействовать «недружественным действиям со стороны Украины». При этом делается акцент на том, что Москва снимет все введённые ограничения сразу же, как только Киев со своей стороны отменит введённые против наших граждан и компаний санкции.Как сообщалось ранее, в начале прошлой недели глава государства Владимир Путин подписал указ об ответных специальных экономических мерах украинской стороне. Тогда президент поручил ответственным лицам сформировать перечень лиц, физических и юридических, которые попадут под санкции. При этом отмечалось, что ответные меры не коснутся украинского народа. Выполненное распоряжение легло в основу обнародованного сегодня документа, который ступает в силу с момента подписания - 1 ноября.Напомним, российско-украинские отношения окончательно испортились в 2014-м году. Поводом для этого послужили смена власти на Украине, а также присоединение Крыма к России. Тогда за то, чтобы Крым стал одним из российских регионов, жители полуострова проголосовали почти единогласно – свой голос «за» возвращение Крыма в состав Российской Федерации отдали более 96 процентов участников собранного референдума. Итоги этого голосования Киев не признаёт до настоящего времени.