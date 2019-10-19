ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев подтвердил на выступлении в Народной скупщине (парламенте) Сербии, что Москва намерена передать Белграду Петербургский лист древнего Мирославова Евангелия в обмен на полотна известного российского художника Николая Рериха. Премьер-министр подчеркнул, что подобная договорённость важна для сближения народов двух государств.

Мирославово Евангелие было написано около 1180 года, это самый древний кириллический памятник сербской письменности. Манускрипт хранится в Национальном музее в Белграде, однако 166-й лист был вывезен в Россию архимандритом Порфирием, который нашёл Евангелие в одном из афонских обителей около 1845 года.

В Россию будут возвращены семь картин Николая Рериха. Одна из них в своё время была преподнесена в дар белградскому музею. Остальные полотна были привезены в столицу Сербии в составе передвижной выставки, а затем Югославия была оккупирована Третьим рейхом, и картины остались в Белграде.