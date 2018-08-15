ИА «Ореанда-Новости». Министерством транспорта Российской Федерации были разработаны меры в ответ на возможное прекращение украинским государством железнодорожного и автобусного сообщения с российской стороной. Глава министерства Евгений Дитрих выразил надежду на то, что до принятия этих мер дело не дойдёт.





Он подчеркнул, что в первую очередь после того, как будут введены такие меры граждане российского и украинского государств не смогут пользоваться услугами транспорта. По мнению главы Министерства транспорта Российской Федерации, эти меры не принесут ничего, кроме неудобств и дискомфорта.



Евгений Дитрих выразил сожаление по поводу того, что “поток в этом направлении у нас падает в последнее время” по определённым причинам, которые не являются естественными. По словам российского министра, ими проработан набор мер, которые они смогут приняты, и а случае если украинской стороной будет принято решение о прекращении государством железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, министерство найдёт возможность эти меры реализовать. Также глава Министерства транспорта России добавил, что состав мер обсуждать преждевременно.





Ранее главой Министерства инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном было сделано заявление о том, что Киевом рассматривается вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.



В конце прошлого года он утверждал, что убытки украинского государства от такого решения не превысят одной гривны.





При этом представителями государственной администрации железнодорожного транспорта сообщалось, что самым прибыльным украинским поездом в в прошлом году стал состав Киев — Москва, который принёс около шести миллионов долларов.



В то же время пассажирские перевозки дальнего сообщения на территории украинского государства в 2017 году были в целом глубоко убыточными.





Напомним, три года назад украинская сторона приняла решение об отмене авиационного сообщения между странами. Продолжают ходить пассажирские поезда, однако их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до государственного переворота на территории Украины.